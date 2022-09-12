США ввели санкции против Кадырова

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, сообщает Министерство финансов США.

В публикации отмечается, что в список граждан особых категорий и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами (SDN OFAC) были включены экономист Эдди Астанин, «глава» Запорожской области Евгений Балицкий и мэр Святогорска Владимир Бандура.

Кроме Рамзана Кадырова в список попали Айшат, Карина, Медни и Табарик Кадыровы. В общей сложности в SDN OFAC было внесено 44 человека и 32 организации.