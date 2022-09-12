Постпред Азербайджана при ООН: Армения не имеет права делать какие-либо заявления

«Азербайджан остается твердо приверженным восстановлению освобожденных территорий, а также содействию стабильности и развития в регионе». Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Азербайджана при организации Яшар Алиев.

По его словам, Баку выступает за открытие региональных транспортных коммуникаций и процветание Южного Кавказа.

«Позиция Азербайджана основывается на международном праве и принятых практиках. В то же время попытки Армении не выполнять достигнутых договоренностей, делает эту страну нарушителем международных обязательств. Армения не имеет ни морального, ни законного права делать какие-либо заявления», - сказал Я.Алиев.

Он также отметил, что нынешняя эскалация ситуации на азербайджано-армянской границе - это не единственный инцидент, а звено в цепи ряда армянских провокаций за последние несколько месяцев, когда ВС Армении неоднократно обстреливали позиции азербайджанской армии.