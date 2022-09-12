«Моссад» заявила о предотвращении плана убийства израильских бизнесменов, которое по заданию спецслужб Ирана должен был осуществить азербайджанский киллер.

Следует отметить, что «Моссад» впервые сделала публичное заявление о данной операции. Речь идет об Орхане Асадове, 39-летнем азербайджанце с российским паспортом, арестованном на Кипре в сентябре 2021 года.

Асадов планировал убить проживающих на Кипре израильских бизнесменов, в том числе, миллиардера Теди Саги, однако план был сорван израильской внешней разведкой.

В настоящее время идет суд над Асадовым и его сообщниками.

Израильские СМИ отмечают, что директор «Моссад» крайне редко говорит об успешных операциях его службы. Операцию на Кипре Давид Барнеа упомянул во время выступления на конференции по борьбе с терроризмом.