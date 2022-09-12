Шеф «Моссад» Давид Барнеа об аресте азербайджанского киллера главное на этот час
«Моссад» заявила о предотвращении плана убийства израильских бизнесменов, которое по заданию спецслужб Ирана должен был осуществить азербайджанский киллер.
Следует отметить, что «Моссад» впервые сделала публичное заявление о данной операции. Речь идет об Орхане Асадове, 39-летнем азербайджанце с российским паспортом, арестованном на Кипре в сентябре 2021 года.
Асадов планировал убить проживающих на Кипре израильских бизнесменов, в том числе, миллиардера Теди Саги, однако план был сорван израильской внешней разведкой.
В настоящее время идет суд над Асадовым и его сообщниками.
Израильские СМИ отмечают, что директор «Моссад» крайне редко говорит об успешных операциях его службы. Операцию на Кипре Давид Барнеа упомянул во время выступления на конференции по борьбе с терроризмом.
«Мы смогли предотвратить десятки терактов за рубежом. В частности, покушение на израильских бизнесменов на Кипре», — сказал Барнеа.
Директор «Моссад» также рассказал о попытках нападения на бывшего израильского дипломата и местного бизнесмена в Турции.
«Вместе с турками мы смогли остановить террористов, которые, буквально, собирались нажать на курок», — сказал Барнеа.
Отметим, что предотвращенная попытка убийства израильтян на Кипре должна быть рассмотрена 21 сентября Уголовным судом Никосии. По этому делу были арестованы еще пять человек, в том числе, четверо пакистанских доставщиков еды.
Обвинения против двух из них были сняты, поскольку не была доказана их причастность к подготовке теракта.
Напомним, что 1 марта по тому же делу был приговорен к году тюремного заключения и трем годам условно 21-летний кипрский студент ливанского происхождения.
Орхан Асадов был арестован в прошлом году при попытке попасть в Никосию из оккупированной Турцией части острова. При нем были обнаружены пистолет с глушителем и несколько патронов.
Инцидент спровоцировал очередной виток враждебности между Израилем и Тегераном, поскольку израильская сторона утверждала, что Асадов был завербован Ираном для нападения на видных израильтян, проживающих на острове.
Израиль также заявил, что существует более широкий заговор с целью совершения террористических атак против нескольких видных израильтян на Кипре.
Однако Иран по-прежнему опровергает свою причастность к этому делу.