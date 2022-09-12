Яшар Алиев: Несколько армянских военных попали под контроль Азербайджана

«В результате эскалации некоторые армянские военные попали под контроль азербайджанских войск». Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Азербайджана в организации Яшар Алиев.

Яшар Алиев отметил, что со всеми военнослужащими обращались в соответствии с нормами и принципами международного гуманитарного права, раненым была оказана необходимая медицинская помощь.

«Обе стороны находятся в контакте с целью облегчения их скорейшей репатриации», - отметил постпред Азербайджана при ООН.