Организация исламского сотрудничества осудила армянские провокации

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выражает серьезную озабоченность и осуждение военной провокации ВС Армении вдоль государственной границы c Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении секретариата организации.

В ОИС призвали Армению выполнить свои обязательства в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным между Азербайджаном, Арменией и Россией 10 ноября 2020 года, а также договоренностями, достигнутыми между Азербайджаном и Арменией, и вывести незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана.

«Ссылаясь на резолюцию, принятую Советом министров иностранных дел ОИС на 48-й сессии, состоявшейся в Исламабаде, генеральный секретариат призывает к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности двух стран и уважения суверенитета.

Генеральный секретариат ОИС выражает глубокие соболезнования семьям шехидов, правительству и народу Азербайджана в связи с гибелью людей и желает скорейшего выздоровления раненым.