Оппозиция Армении грозится захватить все государственные здания
«С завтрашнего дня предлагаем начать блокирование всех объектов управления власти, мы не позволим им продолжить свою деятельность по разрушению Армении». Об этом заявила во время акции протеста у здания парламента в Ереване глава движения «6515» Карин Тоноян.
«С завтрашнего дня объявляем забастовку. Обращаюсь с призывом ко всем работодателям: не позволяйте никому завтра работать, скажите всем, что зарплата сохранится. Сейчас вместе идем спасать нашу Родину. Мы законной силой придем и захватим все государственные здания, и вы окажетесь вне игры», - заявила Тоноян, призвав при этом полицейских встать рядом с народом.
По ее словам, с 08:30 утра оппозиция соберется на площади Республики в Ереване, чтобы начать мирные акции неповиновения, блокировать здания правительства, министерств, парламента, прокуратуры и других структур.