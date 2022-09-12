Протестующие в Ереване направились в офис Роберта Кочаряна
Протестующие в центре Еревана оппозиционеры продолжают стекаться на площадь перед зданием парламента, где некоторое время назад был созван митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
В данный момент, по информации армянских СМИ, часть протестующих направилась к офису второго президента Армении Роберта Кочаряна.
«Мы остались без хозяина и идем в кабинет Кочаряна. Другого варианта нет», — сказал один из протестующих.
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