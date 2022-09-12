Протестующие в Ереване направились в офис Роберта Кочаряна

Протестующие в центре Еревана оппозиционеры продолжают стекаться на площадь перед зданием парламента, где некоторое время назад был созван митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В данный момент, по информации армянских СМИ, часть протестующих направилась к офису второго президента Армении Роберта Кочаряна.

«Мы остались без хозяина и идем в кабинет Кочаряна. Другого варианта нет», — сказал один из протестующих.