Оспа обезьян добралась до Украины

В четверг, 15 сентября, в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян, сообщает Минздрав страны.

«В настоящее время пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни», - говорится в сообщении.

По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Тем не менее, появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.