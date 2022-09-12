Азербайджанский стрелок стал чемпионом Европы фото

Капитан внутренних войск, стрелок Руслан Лунёв завоевал золотую медаль на соревнованиях Международной федерации стрелкового спорта «Чемпионат Европы 2022», прошедших в польском Вроцлаве.

Азербайджанский стрелок набрал 574 балла в стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 метров и занял первое место среди мужчин.

Отметим, что Руслан Лунёв – сын азербайджанской призерки Олимпийских игр Ирады Ашумовой.