Азербайджанский стрелок стал чемпионом Европы фото
Капитан внутренних войск, стрелок Руслан Лунёв завоевал золотую медаль на соревнованиях Международной федерации стрелкового спорта «Чемпионат Европы 2022», прошедших в польском Вроцлаве.
Азербайджанский стрелок набрал 574 балла в стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 метров и занял первое место среди мужчин.
Отметим, что Руслан Лунёв – сын азербайджанской призерки Олимпийских игр Ирады Ашумовой.
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