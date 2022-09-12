Яшар Алиев: Азербайджан решительно отвергает претензии постпреда Армении в ООН

«Мы решительно отвергаем претензии представителя Армении». Об этом заявил постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев, выступая на заседании Совета безопасности организации в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что обвинения, прозвучавшие во время выступления постпреда Армении в ООН, беспочвенны и носят клеветнический характер.

«Эти стандартные заявления, полные выдумок, искажений и обмана, демонстрируют, насколько Армения далека от выполнения своих международных обязательств и продвижения мира, стабильности и сотрудничества в нашем регионе», - сказал он.

Назвав крайне противоречивыми разговоры о международном праве армянской стороны, которая на протяжении тридцати лет держала под оккупацией территории Азербайджана, Яшар Алиев отметил, что эта страна должна воздерживаться от предъявления территориальных претензий путем присвоения азербайджанским населенным пунктам вымышленных топонимов.