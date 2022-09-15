В Украине окончательно запретили партию Медведчука

В четверг, 15 сентября, Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и таким образом окончательно запретил ее деятельность, передает пресс-служба СБУ.

Решение о запрете функционирования ОПЗЖ было принято на основании указа президента Владимира Зеленского и решения Службы нацбезопасности.

«Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и рядовых ее членов. ОПЗЖ фактически ретранслировала официальную позицию России по отношению к Украине и наносила значительный ущерб интересам нашего государства», - говорится в сообщении.

Решение суда о запрете ОПЗЖ окончательно и не подлежит обжалованию.