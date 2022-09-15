Главный тренер французов: «Браво, «Карабах»!»

«В первом тайме мы играли хорошо, но не смогли забить. «Карабах» воспользовался этим и забил три гола за 12 минут. Браво, «Карабах»!

Конечно, я не подаю в отставку. В спорте выигрываешь и проигрываешь. Будем ждать «Карабах» во Франции, чтобы взять реванш. У «Карабаха» большой опыт, 12 лет команда играет в еврокубках. Я говорил об этом и до игры. Я знал, что нам будет сложно. Мы же где-то 20 лет не играли в Европе. В обороне мы сегодня сыграли не очень хорошо. «Карабах» воспользовался этим».