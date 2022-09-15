Миссия ОДКБ прибыла в Армению
Оперативная группа Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыла в Ереван, сообщил 15 сентября министр обороны Армении Сурен Папикян.
«Сегодня вечером оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению с целью осуществления мониторинговой миссии на границе Армении и Азербайджана в соответствии с принятым Советом коллективной безопасности ОДКБ решением. Группу возглавляет начальник Объединенного штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров», - написал Папикян в социальных сетях.