Кочарян не вышел к протестующим, а лишь отправил своего сына

Несколько сотен граждан, протестующих перед парламентом Армении, после митинга решили потребовать встречи с Робертом Кочаряном. По их мнению, «только Кочарян может вывести страну из создавшейся ситуации».

Однако, вместо Роберта Кочаряна к протестующим вышел его сын – Левон Кочарян, заявив, что его отец также хочет найти решение из сложившейся ситуации.

«Я вижу, что вы хотите. Вы видите решение в человеке, вы пришли сюда за ним. Папа сейчас на собраниях. Ему потребуется некоторое время, чтобы добраться сюда. Я не думаю, что эта встреча эффективна в данный момент. Моя просьба заключается в том, чтобы мы организовали завтра большую встречу, и он прямо ответит на ваши вопросы», - добавил Левон Кочарян.