В Кремле отреагировали на слухи о покушении на Путина

«Публикация британского таблоида Sun о попытке покушения на президента России Владимира Путина в Москве не соответствует действительности». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что «никакого покушения не было».

Напомним, что ранее газета Sun сообщила, что якобы в минувшую среду во время проезда кортежа по Москве послышался громкий звук, после чего место ЧП заволокло дымом.