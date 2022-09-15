Гурбан Гурбанов о разгроме над «Нантом»: «Наша победа – это многократно меньше того, что сделали наши шехиды»

«Несмотря на то, что мы победили, очень тяжело сейчас говорить, - говорит наставник «Карабаха». – Сегодня утром я услышал, что у нас еще 21 шехид. Конечно, обсуждали это на базе с игроками. У футболистов было волнение, потому что в такие моменты все понимали, что азербайджанский народ ждет от нас победы. Это ощущалось и во время игры, с первых минут. Думаю, вы это почувствовали. Но постепенно волнение прошло. Очень рад, что нам удалось победить именно сегодня. Народ ждал от нас этого. Мы радуемся победе, но наши сердца там, в Карабахе! Аллах рехмет элясин нашим шехидам! Пусть Аллах хранит нашу армию!

Конечно, посвящаю эту победу шехидам и нашей армии! Но то, что мы сделали сегодня, это многократно меньше того, что сделали они.

События последних дней добавили игрокам ответственности. Спасибо футболистам! Со вчерашнего дня говорил им, что мы должны быть хладнокровными. Я сказал игрокам, что верю в них, что я как друг всегда рядом с ними. Я не говорил футболистам, что нам надо обязательно выигрывать. К счастью, мы победили.

Как удалось преодолеть стартовое волнение? Я объяснял футболистам, что нам надо правильно выполнить нашу задачу. Ожидали, что соперник может активно прессинговать. Опыт игры в Лиге Европы помог нашим футболистам. Смогли изменить игру.

И в 2020 году, когда играли во время Отечественной войны с польской «Легией», и сейчас мы хотели покинуть поле с высоко поднятой головой. В такие моменты опыт очень важен. Сегодня мы могли и проиграть – 0:2, 0:3. Все могло сложиться иначе. Хорошо, что играли сегодня дома. Наши болельщики были с нами. Слава Аллаху, что выиграли!

Франция вновь выступила против Азербайджана? Не совсем правильно будет с моей стороны говорить о политике. Такое происходит не в первый раз. Однако нам все равно нужно следовать спортивным принципам.

Почему я после первого гола так внимательно смотрел на болельщиков? Хотел увидеть радость людей.

Во втором тайме нам было важно ускориться. Читал, что футболисты «Нанта» жалуются на усталость. Решили увеличить темп. Футболисты смогли это исполнить.

Очень хотим выйти из этой группы, но вы видите, какие у нас соперники. Все очень сильные. От игры к игре к нам относятся все серьезнее и серьезнее. Пока есть шансы идти вперед, постараемся использовать их по максимуму. Посмотрим, как получился. Футболисты очень хотят выйти в плей-офф Лиги Европы. Реально смотрим на вещи и соперников, но сделаем все, чтобы добиться лучшего.

Сегодня за «Карабах» болели фанаты и других наших клубов? Благодарю всех болельщиков. Поверьте, я и раньше чувствовал, что мы очень дружные. После Отечественной войны отношение друг к другу сильно изменилось. Возможно, до этого нам не хватало единения. А после войны мы все относимся друг к другу с большим позитивом. Сегодня болельщики всех клубов были с нами. Хочу, чтобы и другие наши клубы играли в еврокубках, и чтобы я шел болеть за них. Должны быть вместе, чтобы быть сильнее!».