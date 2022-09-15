Депутат Гудрат Гасангулиев: «Что же касается разговоров об участии России в армянских провокациях»

«Люди, которые не понимают значение слова «капитуляция», вообще не должны заниматься политикой, - заявил председатель Партии единого народного фронта (ПЕНФА), депутат Гудрат Гасангулиев, комментируя критические реплики некоторых оппозиционеров о бессмысленности боев на границе с Арменией. - Капитуляция – это прекращение войны при условии, когда проигравшая сторона принимает условия победителя. Трёхстороннее заявление от 10 ноября 2020 – это, по существу, акт о капитуляции, поскольку Армения приняла условия Азербайджана и подписала соглашение о прекращении огня. После подписания такого документа, конфликт считается завершенным. И именно это говорит Азербайджан. И по этой причине президент России Владимир Путин после подписания Соглашения поручил перед телекамерами официальным лицам не использовать больше слово «конфликт» применительно к Карабах у».

Но, по словам депутата, Армения пытается сформировать у международной общественности ложное представление о, якобы, продолжающемся конфликте и использует эту уловку, как предлог, чтобы уклоняться от подписания мирного соглашения.

«Наши солдаты отдали жизнь ради будущих поколений азербайджанцев, чтобы освободить наши земли и принудить Армению к миру, - подчеркнул Гудрат Гасангулиев. – Во время Первой Карабахской войны шехидами стали 11.557 наших отцов и сыновей, но Армения в итоге оккупировала 20 процентов наших территорий. Так что же надо иметь вместо совести и сердца, заявляя, что, понеся столь чудовищные потери, Азербайджан ничего не добился?! Люди, которые продвигают подобную риторику, обрекают себя из-за ненависти к властям и зависимости от внешних игроков на презрение общества».

Депутат напомнил, что 13-14 сентября азербайджанская армия в ответ на провокации врага перешла в контрнаступление, освободила несколько стратегически важных высот, а также нанесла тяжелый удар по армянским военным соединениям, сконцентрировавшимся у наших границ.

«Что это, если не успех? - восклицает Гудрат Гасангулиев. – Азербайджан в очередной раз дал понять Армении, что пора положить конец провокациям, признать территориальную целостность друг друга, подписать мирное соглашение и не препятствовать больше открытию Зангезурского коридора.

Что же касается разговоров об участии России в армянских провокациях, то могу сказать, что это полный бред. Некоторые проходимцы пытаются представить покойного президента Гейдара Алиева человеком, служившим интересам России только за то, что он был членом Политбюро ЦК. Однако основатели АДР Алимардан бек Топчубашев и Фатали хан Хойский тоже были членами Государственной думы России. Но разве это основание, чтобы усомниться в их патриотизме? И как, скажите, президент Эльчибей мог с согласия своего окружения пригласить во власть человека, служившего интересам России? Если Гейдар Алиев пришел к власти в Азербайджане при помощи России, почему ради его свержения были оккупированы еще пять азербайджанских районов и организованы новые политические мятежи?

Можно критиковать кого угодно, но нефтяные контракты с транснациональными компаниями, которые обеспечили Азербайджану независимость и процветание, подписали Гейдар и Ильхам Алиевы. А кто подписал Шушинскую декларацию, фактически объединившую армии Турции и Азербайджана?

Да, у Азербайджана есть неразрешенные проблемы, и за это можно и должны критиковать правительство, предлагая альтернативные варианты. Но сознательно клеветать ради дискредитации власти и выступать против своего государства – это подлость, которой нет прощения!».