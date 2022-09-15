Германия отказалась поставлять Leopard II в Украину

По словам сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, правительственная коалиция приняла единодушное решение не поставлять боевые танки Leopard II в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время, передает «Европейская правда».

По словам политика, немецкое правительство единодушно в том, что по состоянию на сегодняшний день основные боевые танки Leopard II в Украину поставляться не будут.

По словам Клингбайля, во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские военные сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.