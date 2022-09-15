«Передовая группа миссии ОДКБ займется выработкой предложений по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сообщается, что на миссию возлагаются задачи по выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности.

«Спланированы мероприятия по изучению и мониторингу текущей обстановки в отдельных приграничных районах, а также проведение рабочих встреч с руководством министерства обороны и генерального штаба вооруженных сил Армении, посольства России в Ереване, пограничного управления ФСБ России в Армении и командованием 102-й российской военной базы», - заявили в ОДКБ.

Напомним, что миссия ОДКБ под руководством генерал-полковника Анатолия Сидорова прибыла в Армению в четверг, 15 сентября, для оценки текущей ситуации. Сразу по прибытии в Ереван генерал-полковник Сидоров провел с армянским министром обороны Суреном Папикяном встречу, на которой была обсуждена обстановка, сложившаяся в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана.