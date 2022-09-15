Шойгу позвонил и Папикяну

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим армянским коллегой Суреном Папикяном, сообщает сайт Минобороны РФ.

Согласно сообщению, главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач российскими миротворцами в Карабахе.

Напомним, что ранее в четверг, 15 сентября, Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с начальником Генштаба ВС Азербайджана Керимом Велиевым, в ходе которого обсудил с ним вопросы текущей обстановки в регионе.