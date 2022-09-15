Реакция Гурбана Гурбанова на твит Ильхама Алиева о победе «Карабаха» ВИДЕО

Отдел спорта

Пресс-конференция Гурбана Гурбанова после разгромной победы «Карабаха» над французским «Нантом» (3:0) была объявлена законченной. В этот момент стало известно, что президент Ильхам Алиев посвятил твит победе чемпиона Азербайджана.

Один из журналистов попросил Гурбанова прокомментировать реакцию главы государства.

«Карабах – это Азербайджан!» – улыбнувшись, ответил главный тренер.