Реакция Гурбана Гурбанова на твит Ильхама Алиева о победе «Карабаха» ВИДЕО
Пресс-конференция Гурбана Гурбанова после разгромной победы «Карабаха» над французским «Нантом» (3:0) была объявлена законченной. В этот момент стало известно, что президент Ильхам Алиев посвятил твит победе чемпиона Азербайджана.
Один из журналистов попросил Гурбанова прокомментировать реакцию главы государства.
«Карабах – это Азербайджан!» – улыбнувшись, ответил главный тренер.
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