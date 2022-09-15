Папа Римский: обострение между Азербайджаном и Арменией разрешилось благодаря России

Папа Римский Франциск заявил, что обострение на армяно-азербайджанской границе разрешилось благодаря России.

«Сейчас напряженность между Азербайджаном и Арменией несколько спала, потому что Россия выступила гарантом», - сказал он на пресс-конференции.

Понтифик также отметил, что диалог необходим и должен сохраняться всегда как путь к взаимопониманию и миру.

«Возможность диалога надо давать всем, потому что всегда есть возможность путем диалога что-то изменить, в диалоге можно представить другую точку зрения. Его надо вести, протянув руку и сделав шаг навстречу, иначе мы закроем последнюю дверь к миру», - сказал Франциск.