Блинкен хочет вновь поговорить с Алиевым и Пашиняном

«Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает провести новые контакты с лидерами Азербайджана и Армении – Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном – в связи с ситуацией в регионе». Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Он напомнил, что глава Госдепа недавно беседовал с лидерами двух стран и следует ожидать, что вскоре у него вновь представится такая возможность.

Прайс также приветствовал продолжающееся соблюдение сторонами режима прекращения огня.

«Мы продолжаем заниматься и поощрять работу, необходимую для того, чтобы снова достичь прочного мира, этот вопрос не имеет военного решения», - сказал он.