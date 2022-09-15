В Украину вернулись 5 миллионов беженцев

«С начала полномасштабной войны из Украины в страны Европейского Союза выехали более восьми миллионов украинцев, но большинство из них уже вернулись домой». Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.нет.

По ее словам, на данный момент около пяти миллионов человек уже вернулись в Украину.

«Конечно, мы хотим дать украинским друзьям, нуждающимся в помощи, как можно больше поддержки. Но мы также знаем, что они снова хотят вернуться домой, отстроить Украину и превратить ее в преуспевающее государство», – добавила глава Еврокомиссии.