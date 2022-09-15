Повелитель зон, спаситель суверенитета: Евгений Пригожин как последний шанс России что там у соседей
В среде российских ура-патриотов у министра обороны Сергея Шойгу давно репутация «картонного генерала», и последние провалы на украинском фронте укрепили это убеждение. В этом ничего удивительного нет. А вот что примечательно, в той же среде растет популярность Евгения Пригожина в качестве человека, который был бы на своем месте, сменив Шойгу. Очевидно, что причиной для этого послужило заметное участие в нынешней войне частной военной компании «Вагнер», контролируемой Пригожиным, а также его активные действия по вербовке так недостающего пушечного мяса.
Исчерпав все возможности по заманиванию в боевые подразделения людей с военным опытом с «гражданки», несмотря на огромные суммы, которые сулит контракт, Пригожин занялся поиском бойцов в местах не столь отдаленных. Первые сообщения о командировках пригожинских эмиссаров в колонии поступили в конце июня: 29 июня они были в Ленинградской области. Оттуда завербованных на войну заключенных перебросили в Ростовскую область, где они прошли какую-то подготовку, и первый бой приняли 14 июля.
С тех пор вербовщики были в десятках колоний и, по оценке правозащитницы и основательницы фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой, смогли уговорить десять тысяч зэков обменять срок приговора на шестимесячное участие в боевых действиях, причем в штурмовых подразделениях, тех самых, которые идут в самое пекло. Остался живым – свободен. Особой ценностью пользуются те, кто сел по 105 статье УК РФ: умышленное убийство, от шести до пятнадцати лет.
Широко известна стала история Ивана Непаратова, отсидевшего 12 из приговора в 25 лет за убийства, разбой, похищения, вымогательства и другие преступления, который в августе погиб под Бахмутом и был посмертно награжден медалью «За отвагу». Но сейчас, по словам правозащитников, записывают в «вагнеровцев» всех, и больных туберкулезом и СПИДом, и «опущенных», сидящих по статьям о сексуальном насилии.
Достойны внимания при этом два обстоятельства. Частные военные компании не имеют в России правового статуса, а наемничество, то есть участие в боевых действиях по контракту с негосударственной организацией, карается сроком от трех до семи лет лишения свободы. Никто, конечно, никого не карает. В Госдуме поднимался вопрос о том, чтобы узаконить ЧВК, но руки все никак не доходят. Другой момент: отсутствуют всяческие юридические основания для обмена срока на согласие участвовать в боевых действиях. Вот свежий комментарий не кого-нибудь, а заместителя председателя Комитета по обороне Государственной Думы Юрия Швыткина, и не кому-нибудь, а сверхпатриотичной «Комсомольской правде»:
- Все заключенные, которые отбывают срок, приговорены судом за их преступления. И только суд может их отпустить из мест лишения свободы. Они имеют право участвовать в спецоперации, но только после освобождения - условно-досрочно или после помилования. Если же кто-то говорит, что их надо специально отпускать из мест лишения свободы, это правовой нигилизм. Это юридически невозможно.
Тем не менее, как видим, две невозможности, ЧВК и воюющие зэки, оказываются не только возможными и реальными, но на них основываются большие надежды патриотов на успех в «спецоперации», которая если и «идет по плану», то по какому-то совершенно фантастическому.
Интересно, что «Комсомольская правда», с одной стороны, сама приводит примеры участия заключенных в войне, с другой, пытается опровергнуть это обстоятельство, называя его выдумкой украинской пропаганды: «Зачем Киеву нужны эти истории с российскими зеками?.. Киеву позарез требуется сделать российского военнослужащего в глазах жителей Украины убийцей и грабителем. И Зеленскому очень нужны подтверждающие истории прямо из России».
И, самое смешное, подтверждающие истории тут же появились. От специфических рекламных роликов с одетой в камуфляж «братвой», которая рассказывает, что на войне «все ровно» и нужно присоединяться, до видео, на котором запечатлен сам Евгений Пригожин, предположительно, в исправительной колонии в Йошкар-Оле, где он лично перед строем заключенных рассказывает о том, что у них есть пять минут, чтобы использовать шанс оказаться на свободе, пусть с риском для жизни.
Очевидно было, что это видео появилось неслучайно, и санкция на его распространение получена. Да и сам Пригожин, комментируя его, сказал: «Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами».
Так что, выходит, образ российского «освободителя» как убийцы и грабителя – вовсе не пропагандистская выдумка украинских властей. В ситуации, когда армия, увязшая в Украине, оказывается неспособна выполнить поставленные перед ней задачи, в ход идут вооруженные подразделения с сомнительным статусом, укомплектованные «братвой».
В России так любят рассуждать, что Украина – ненастоящее или «несостоявшееся» государство, и кичатся своим исключительным суверенитетом. Владимир Путин недавно в очередной раз заявил, что спецоперация очень этот суверенитет укрепляет. На деле же мы видим крах государственных структур и системы права, диктат внеправовых практик и самодеятельность мутных фигур, приближенных к царю-батюшке. Как в годы первой мировой войны над Россией мрачно нависала фигура авантюриста Гришки Распутина, так над нынешней Россией нависает тень дважды Героя России предпринимателя Евгения Пригожина, повелителя российских зон. Очевидно, укрепление суверенитета больше поручить некому. Это очень показательно и многообещающе.