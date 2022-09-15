Леонид Швец, автор haqqin.az 02:35

В среде российских ура-патриотов у министра обороны Сергея Шойгу давно репутация «картонного генерала», и последние провалы на украинском фронте укрепили это убеждение. В этом ничего удивительного нет. А вот что примечательно, в той же среде растет популярность Евгения Пригожина в качестве человека, который был бы на своем месте, сменив Шойгу. Очевидно, что причиной для этого послужило заметное участие в нынешней войне частной военной компании «Вагнер», контролируемой Пригожиным, а также его активные действия по вербовке так недостающего пушечного мяса.

Исчерпав все возможности по заманиванию в боевые подразделения людей с военным опытом с «гражданки», несмотря на огромные суммы, которые сулит контракт, Пригожин занялся поиском бойцов в местах не столь отдаленных. Первые сообщения о командировках пригожинских эмиссаров в колонии поступили в конце июня: 29 июня они были в Ленинградской области. Оттуда завербованных на войну заключенных перебросили в Ростовскую область, где они прошли какую-то подготовку, и первый бой приняли 14 июля. С тех пор вербовщики были в десятках колоний и, по оценке правозащитницы и основательницы фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой, смогли уговорить десять тысяч зэков обменять срок приговора на шестимесячное участие в боевых действиях, причем в штурмовых подразделениях, тех самых, которые идут в самое пекло. Остался живым – свободен. Особой ценностью пользуются те, кто сел по 105 статье УК РФ: умышленное убийство, от шести до пятнадцати лет. Широко известна стала история Ивана Непаратова, отсидевшего 12 из приговора в 25 лет за убийства, разбой, похищения, вымогательства и другие преступления, который в августе погиб под Бахмутом и был посмертно награжден медалью «За отвагу». Но сейчас, по словам правозащитников, записывают в «вагнеровцев» всех, и больных туберкулезом и СПИДом, и «опущенных», сидящих по статьям о сексуальном насилии.

Достойны внимания при этом два обстоятельства. Частные военные компании не имеют в России правового статуса, а наемничество, то есть участие в боевых действиях по контракту с негосударственной организацией, карается сроком от трех до семи лет лишения свободы. Никто, конечно, никого не карает. В Госдуме поднимался вопрос о том, чтобы узаконить ЧВК, но руки все никак не доходят. Другой момент: отсутствуют всяческие юридические основания для обмена срока на согласие участвовать в боевых действиях. Вот свежий комментарий не кого-нибудь, а заместителя председателя Комитета по обороне Государственной Думы Юрия Швыткина, и не кому-нибудь, а сверхпатриотичной «Комсомольской правде»: - Все заключенные, которые отбывают срок, приговорены судом за их преступления. И только суд может их отпустить из мест лишения свободы. Они имеют право участвовать в спецоперации, но только после освобождения - условно-досрочно или после помилования. Если же кто-то говорит, что их надо специально отпускать из мест лишения свободы, это правовой нигилизм. Это юридически невозможно. Тем не менее, как видим, две невозможности, ЧВК и воюющие зэки, оказываются не только возможными и реальными, но на них основываются большие надежды патриотов на успех в «спецоперации», которая если и «идет по плану», то по какому-то совершенно фантастическому.

Интересно, что «Комсомольская правда», с одной стороны, сама приводит примеры участия заключенных в войне, с другой, пытается опровергнуть это обстоятельство, называя его выдумкой украинской пропаганды: «Зачем Киеву нужны эти истории с российскими зеками?.. Киеву позарез требуется сделать российского военнослужащего в глазах жителей Украины убийцей и грабителем. И Зеленскому очень нужны подтверждающие истории прямо из России». И, самое смешное, подтверждающие истории тут же появились. От специфических рекламных роликов с одетой в камуфляж «братвой», которая рассказывает, что на войне «все ровно» и нужно присоединяться, до видео, на котором запечатлен сам Евгений Пригожин, предположительно, в исправительной колонии в Йошкар-Оле, где он лично перед строем заключенных рассказывает о том, что у них есть пять минут, чтобы использовать шанс оказаться на свободе, пусть с риском для жизни.