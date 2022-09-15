Шахрияр Мамедъяров лидирует в Сент-Луисе: он обыграл Каспарова, Непомнящего и Со

10 гроссмейстеров, среди которых и завершивший серьезную шахматную карьеру Гарри Каспаров, играют в шахматы-960 или, как их чаще называют, шахматы Фишера. Отличие от классических шахмат заключается в том, что начальная расстановка фигур определяется случайным образом. Контроль времени на нынешнем турнире – 20 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.

В однокруговом турнире Шахрияр Мамедъяров уже провел шесть партий. Вчера он обыграл американца Хикару Накамуру, уступил другому представителю США Фабиано Каруане и сыграл вничью с французом Алирезой Фируджей. А сегодня Шахрияр взял верх над еще одним американцем Уэсли Со, а затем – над представителями России Гарри Каспаровым и Яном Непомнящим, выступающими сейчас под флагом ФИДЕ.

С 4,5 очка Шахрияр после 6 туров занимает 1-е место, опережая по дополнительным показателям Фируджу.

Интересно, что и в прошлом году в Сент-Луисе наш шахматист обыграл Каспарова. А до этого, летом 2021 года, они дважды встречались на турнире в Загребе, и там тоже оба раза выигрывал азербайджанский гроссмейстер. Причем первую партию Шахрияр завершил в свою пользу за в семь ходов.

Призовой фонд нынешнего соревнования – 150 тысяч долларов. Победитель получит 37500. Завтра будут сыграны три заключительных тура. Мамедъяров встретится с американцем Леньером Домингесом, россиянином Петром Свидлером и переехавшим в США Левоном Ароняном.