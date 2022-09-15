Мурад Самедов, собкор 03:03

После полномасштабного военного вторжения в Украину, в оказавшейся в международной изоляции России начала стремительно меняться общественно-политическая жизнь. Ярче всего это проявляется в беспрецедентном преследовании инакомыслящих. Нет и дня, чтобы в отношение какого-либо либерального политика или общественно-политического деятеля не возбуждались уголовные дела. Правозащитники сравнивают ситуацию в стране с худшими годами существования СССР. Вместо пресловутой 58-й статьи «Измена Родине», по которой были арестованы, сосланы и расстреляны миллионы советских граждан, в России появилась 280-я статья «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». При этом российские следователи шьют дела по этой статье с не меньшим рвением, чем их предшественники из НКВД.

Россию охватил тотальный страх и недоверие в обществе, вызванное многочисленными доносами на соседей, коллег по работе и просто известных людей. В России также не удалось остановить один из пороков, преследовавших СССР почти на протяжении всего своего существования. Речь идет об антисемитизме. Зачастую антисемитские настроения в России подогреваются самим государством. Ярким примером этого является закрытие российского представительства еврейского агентства «Сохнут». Представительства основанного в 1929 году Еврейского агентства для Израиля действуют во всем мире. В России «Сохнут» смог начать работу лишь в 1989 году – в последние годы перестройки, с началом массовой репатриации евреев из СССР в Израиль. «Сохнут» не занимается агитацией евреев с целью их эмиграции в Израиль и не решает вопросы, связанные с предоставлением права на репатриацию. Он лишь помогает организовать процесс отъезда тем, кто это право уже получил. Еврейское агентство оплачивает билеты на самолет до Израиля и содействует репатриантам в обустройстве на новом месте. По данным «Сохнут», с момента начала войны в Украине из России уехали около 20,5 тысяч евреев. В основном исход евреев из России идет в сторону Израиля и стран Европы. Но как оказалось, в числе благоприятных стран для переезда указывается и Азербайджан.