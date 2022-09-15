США готовы помочь Баку и Еревану урегулировать конфликт мирным путем. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал 15 сентября в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В пресс-релизе Госдепа говорится, что госсекретарь отметил, что «единственным способом продвижения вперед является дипломатия».

Это второй телефонный разговор Энтони Блинкена и Никола Пашиняна на этой неделе. В прошлый раз они созванивались 13 сентября.