Бои на киргизско-таджикской границе: есть убитые

В погранслужбе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии заявили, что обстановка на границе двух стран «...напряженная». Жителей из сел приграничного Баткенского района эвакуировали.

Вооруженные столкновения произошли на всей протяженности киргизско-таджикской госграницы, сообщила погранслужба Киргизии. По последним данным, ранения получили 11 киргизских военнослужащих. Таджикские СМИ сообщили, что с таджикской стороны погибли двое таджикских военнослужащих, 11 человек получили ранения – 6 пограничников и 5 местных жителей.

«Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области», - рассказали в ведомстве, которое цитируют российские СМИ.

Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении договоренностей и «вероломной атаке».

В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана утверждают, что пограничники Киргизии спровоцировали конфликт. «В 4:50 пограничники пограничной заставы "Коктош" Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности с использованием тяжелого вооружения обстреляли пограничную заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара" Республики Таджикистан», - заявили в ведомстве.

По его данным, ударам подверглись около 10 населенных пунктов. В комитете сказали, что стороны договорились объявить о прекращении огня с 7:00 по местному времени. Киргизская сторона утверждает, что Таджикистан продолжает обстрелы. Представители стран собираются провести встречу из-за эскалации напряженности на границе.

«В ходе переговоров главы пограничных ведомств Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня с 10:00 для проведения встречи. Однако таджикская сторона продолжает обстрел киргизских позиций», - сообщили в Пограничной службе Киргизии.

МИД Киргизии сообщил, что вручил ноту протеста Таджикистану в связи с обстрелами. В ведомстве также сообщили, что главы МИД Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Мухриддин провели телефонные переговоры о ситуации на границе между странами.

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. Тогда в течение дня произошли несколько перестрелок. В результате стрельбы погибли двое таджикских военнослужащих, с обеих сторон пострадали несколько человек. Власти приграничных территорий договорились об отводе войск на постоянные места дислокации. Причина регулярных конфликтов двух стран – неделимитированная граница.