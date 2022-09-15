Украинцы ударили по 13 базам российских войск

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли удар по 13 опорным пунктам войск РФ, районам сосредоточения вооружения и военной техники, пяти позициям комплексов ПВО россиян. Об этом утром в пятницу, 16 сентября, сообщает Генштаб ВСУ.

"От авиационных и ракетных ударов и задействования врагом РСЗО за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Враг нанес 11 ракетных, 15 авиационных ударов и совершил 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины", - говорится в сообщении Генштаба.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны Украины совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники россиян. Подтверждено поражение 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны. Подразделения противовоздушной обороны ВС Украины на разных направлениях уничтожили два российских беспилотника.

Подразделения украинских Ракетных войск и артиллерии оказали огневое влияние по трем районам сосредоточения живой силы и боевой техники россиян. В зону поражения попали логистические узлы и понтонные переправы противника.