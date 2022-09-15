Историческая победа «Карабаха»: Азербайджан впервые разгромил соперника из топ-5 Европы

Победа « Карабах а» над французским «Нантом» со счетом 3:0 стала весьма знаменательной для азербайджанского футбола. Впервые наша команда крупно обыграла в еврокубках соперника из топ-5 европейских национальных чемпионатов, коими по традиции считаются английская Премьер-лига, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига, итальянская Серия А и французская Лига 1.

Азербайджанские клубы с командами из топ-5 провели 44 матча. До вчерашнего выигрыша в нашем активе была лишь одна победа. В Лиге Европы сезона 2016/17 «Габала» в Баку благодаря голу выступающего ныне за «Карабах» Филипа Озобича обыграла французский «Лилль» (1:0) и вышла в раунд плей-офф (до этого во Франции команды сыграли 1:1).

Девять раз азербайджанские клубы играли с представителями ведущих европейских стран вничью, а 33 раза побеждали команды из топ-5.

Из этих 44 матчей 32 на счету «Карабаха». До вчерашней встречи с «Нантом» побед у команды Гурбана Гурбанова не было. В шести играх была зафиксирована ничья, в 25-ти – агдамцы проиграли.

Таким образом, «Карабах» впервые смог обыграть соперника из пятерки сильнейших чемпионатов континента. И получилось сразу крупно!

На групповой стадии еврокубков, куда «Карабах» пробился в девятый раз подряд, это третья разгромная победа в исполнении чемпиона Азербайджана. В 2019 году «Карабах» в Лиге Европы со счетом 4:1 обыграл люксембургский «Дюделанж», а в прошлом году на групповой стадии Лиги конференций с таким же результатом взял верх над кипрской «Омонией». Интересно, что обе победы были одержаны на выезде.