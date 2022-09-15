Британская разведка о проблемах в российской армии

Связанная с Кремлем российская частная военная компания «Группа Вагнера» как минимум с июля проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине. Заключенным предлагается смягчение приговора, а также денежное поощрение, говорится в сводке британской военной разведки.

В то же время российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят выпуск курсантов на более ранний срок. В сводке отмечается, что это почти наверняка означает, что выпускников российских военных училищ можно будет использовать в войне в Украине. Российские вооруженные силы все острее испытывают кадровую проблему, утверждает разведка.

Ускорение обучения курсантов и потребность «Группы Вагнера» в штурмовых отрядах позволяют предположить, что проблема укомплектования российских вооруженных сил в первую очередь связана с нехваткой боевой пехоты и младших командиров, считает британская разведка.