США рассекретили доклад разведки: кого финансирует Россия? особая папка
США рассекретили часть доклада своей разведки о «тайном политическом финансировании» других стран со стороны России. Установлено, что с 2014 года Россия потратила более $300 миллионов на усиление своего влияния за рубежом. Средства предназначались иностранным партиям, политикам и чиновникам более чем в 20 странах мира.
Золотое время для иностранных политиков, придерживающихся пророссийской позиции и получающих за это деньги, заканчивается. Разобравшись с активами российских олигархов, которые всегда были «секретными кошельками Путина», американцы теперь открыли сезон охоты на иностранных политиков, находящихся на содержании Кремля.
Тайное финансирование зарубежных политиков и партий – давно уже норма дипломатии. Можно долго и с экскурсами в историю рассказывать о подробностях этого процесса – а можно просто вспомнить слова Филиппа Македонского, папы завоевателя Александра, о том, что «осел, груженный золотом, возьмет любую крепость». Так что корни скупки иностранных политиков уходят корнями в седую древность.
А рассекреченные данные американской разведки о трехстах миллионах долларов российского финансирования своих иностранных симпатизантов – далеко не сенсация. Более того, цифры это неполные, что признают и сами американцы, заявляя, что «минимальные цифры» - лишь «верхушка айсберга».
Не вызывает удивления и то, что россияне платят наличными, криптовалютой, электронными переводами и щедрыми подарками, финансируют избирательные фонды зарубежных политиков, аналитические центры, журналистов и политических консультантов – любое государство, стремящееся занять серьезное место на международной арене, так делает. Используя для этого и посольства, и подставные фирмы.
То, что российский посол в одной неназванной азиатской стране передал кандидату в президенты миллион долларов наличными – тоже не должно удивлять, особенно после истории с одним из кандидатов в президенты одной постсоветской республики, ему несколько мешков с наличными привезли прямо в самолет, на котором он прилетел в Москву.
Так что суть рассекречивания американской разведкой этих данных совсем не в том, что Москву в чем-то разоблачили. Суть – в телеграмме, которую на основании этих данных 12 сентября Государственный департамент США отправил своим послам во все американские дипломатические представительства.
В ней отмечается, что «в ближайшие месяцы Россия может использовать свое тайное политическое финансирование, чтобы попытаться подорвать введенные США санкции в отношении России». А потому перед посольствами ставится задача выявлять подобные случаи, вскрывать каналы подобного финансирования и вести учет политиков и партий, которые будут это финансирование получать.
Нет никаких сомнений в том, что подобные инструкции получили и все резидентуры ЦРУ, действующие за границей. «Мы уведомляем иностранные партии и кандидатов о том, что если они будут тайно принимать российские деньги, то мы будем их разоблачать», - такова теперь официальная позиция Вашингтона по данному вопросу. Причем разоблачать будут публично.
В ряде стран клеймо «он получает российские деньги» будет означать крах политической карьеры. Где-то в Африке или Азии подобное разоблачение поспособствует популярности уличенных в российском финансировании политиков: «Ай, молодец, и у Москвы сумел деньги получить, хороший добытчик». Но в целом содержанцам Кремля не позавидуешь.
Спокойная жизнь, обеспеченная регулярными «зарплатами» из Москвы, для них закончилась. Теперь им предстоит занимать пророссийскую позицию бескорыстно. Интересно, сколько из них сохранит лояльность российскому флагу и продолжит лоббировать интересы Кремля на бескорыстной основе?