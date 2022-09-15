Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:12

США рассекретили часть доклада своей разведки о «тайном политическом финансировании» других стран со стороны России. Установлено, что с 2014 года Россия потратила более $300 миллионов на усиление своего влияния за рубежом. Средства предназначались иностранным партиям, политикам и чиновникам более чем в 20 странах мира. Золотое время для иностранных политиков, придерживающихся пророссийской позиции и получающих за это деньги, заканчивается. Разобравшись с активами российских олигархов, которые всегда были «секретными кошельками Путина», американцы теперь открыли сезон охоты на иностранных политиков, находящихся на содержании Кремля.

Тайное финансирование зарубежных политиков и партий – давно уже норма дипломатии. Можно долго и с экскурсами в историю рассказывать о подробностях этого процесса – а можно просто вспомнить слова Филиппа Македонского, папы завоевателя Александра, о том, что «осел, груженный золотом, возьмет любую крепость». Так что корни скупки иностранных политиков уходят корнями в седую древность. А рассекреченные данные американской разведки о трехстах миллионах долларов российского финансирования своих иностранных симпатизантов – далеко не сенсация. Более того, цифры это неполные, что признают и сами американцы, заявляя, что «минимальные цифры» - лишь «верхушка айсберга». Не вызывает удивления и то, что россияне платят наличными, криптовалютой, электронными переводами и щедрыми подарками, финансируют избирательные фонды зарубежных политиков, аналитические центры, журналистов и политических консультантов – любое государство, стремящееся занять серьезное место на международной арене, так делает. Используя для этого и посольства, и подставные фирмы.