США предоставили Украине новую военную помощь

Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на $600 млн. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Делегирую государственному секретарю полномочия распорядиться о выделении до $600 млн на оборонные средства и услуги Министерства обороны, а также на военную подготовку и обучение для оказания помощи Украине", – говорится в распоряжении президента США.



В составе пакета ракетные системы HIMARS, системы ночного видения, оборудование для разминирования, артиллерийские снаряды и другое оборудование. В Пентагоне также сообщили, что новый пакет включает подготовку украинских военных.

С начала российского вторжения Вашингтон предоставил Киеву около 15 млрд долларов военной помощи.