Пашинян переговорил с Путиным и Макроном

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Собеседники коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе. Премьер-министр РА и президент РФ обсудили вопросы, связанные с реализацией решений, принятых в связи с заявкой РА в ОДКБ», - говорится в сообщении.

Кроме того, Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«В ходе беседы Макрон подтвердил свою готовность содействовать диалогу и миру. Собеседники коснулись также обсуждения обращения РА в Совет Безопасности ООН. Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность соответствующей и адресной реакции международного сообщества на происходящее», - говорится в сообщении.