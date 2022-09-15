Парламент Казахстана решил: меняются сроки президентства и название столицы

Парламент Казахстана принял в двух чтениях закон о поправках в Конституцию, которые предполагают введение однократного семилетнего президентского срока и возвращение столице республики городу Нур-Султан прежнего названия Астана.

Как сообщил председатель Мажилиса (нижней палаты) Ерлан Кошанов, депутаты проголосовали за принятие закона единогласно.

14 сентября Конституционный совет Казахстана признал законопроект о внесении изменений в Конституцию, в котором предложены поправки об однократном семилетнем президентском сроке, соответствующим Основному закону страны.