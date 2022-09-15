Эрдоган был готов встретиться с Асадом на саммите ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был готов встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил колумнист газеты Hürriyet Абдулкадир Селви.

"Я бы хотел, чтобы Асад приехал в Узбекистан, я бы встретился с ним, но он не может приехать. Сирия будет разделена из-за него и из-за его поведения. Он боролся с оппозицией, чтобы защитить свою власть. Жаль, что он не сможет приехать в Узбекистан. Я бы с ним встретился и сказал бы эти вещи в лицо", - приводит журналист слова Реджепа Тайипа Эрдогана, которые он сказал ранее на встрече с однопартийцами.

По словам журналиста, у турецкого лидера нет цели "победить Асада" в Сирии. Колумнист считает, что в турецко-сирийских отношениях "наступает новая эра", потому что слова президента Турции можно расценивать как "старт в вопросе восстановления отношений".