Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:10

Опубликованный комментарий посольства ИРИ в Армении, в котором говорится, что «Иран проявит особое сопротивление любому сценарию, угрожающему ирано-армянской границе». Тегеран вновь, в который уже раз, меняет свою позицию. И всякий раз она оказывается антиазербайджанской. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре 14 сентября с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявлял, что ирано-армянская граница должна оставаться неприкосновенной: «Мы считаем границу с Арменией исторической связующей линией, которая не должна меняться».

На следующий день пришла информация, на границе между Ираном и Арменией установлена 100-процентная боевая готовность в частях иранских вооруженных сил, включающих в себя пехотные и бронетанковые части. И вот сегодня официальное заявление иранского посольства в Ереване. А в персидской прессе царит настоящая вакханалия. «Анкара оказывает давление на правительство Ильхама Алиева, чтобы оно при военной поддержке Турции с помощью своей армии заняло южные районы Сюникской области Армении», - пишет информационное агентство Mashreghnews. «Если Баку будет преследовать цель оккупации ирано-армянских приграничных районов, на практике он будет иметь полный контроль над связями Ирана с Арменией, Евразией и Европой и может использовать это как рычаг против Ирана», - вторит ему издание Khorasan.news, предупреждая, что «Ильхам Алиев не должен играть с хвостом льва». А еще ранее по этому вопросу высказался сам Али Хаменеи, заявивший: «Если будет попытка заблокировать границу между Ираном и Арменией, Исламская Республика выступит против этого, потому что эта граница была путем сообщения двух стран на протяжении тысячелетий».

Про «тысячелетия» - пусть останется на совести иранской стороны. Тегеран и Ереван неоднократно и до смешного были замечены в очень, мягко говоря, вольной трактовке исторических событий. Их порой послушать, так история человечества вообще начиналась в Персии и Армении. Но сейчас речь не об этом, а об очередном приступе азербайджанофобии, который накрыл правящие элиты Ирана. Его причины, в общем-то, на поверхности. Боль иранского руководства от того, что карабахский кризис разрешился без участия Тегерана в ходе 44-дневной Отечественной войны, остается неизбывной. Ведь одним из результатов победы Азербайджана стало то, что Баку при помощи своих турецких партнеров выбил из иранских рук инструмент манипулирования ситуацией на Южном Кавказе. Тегеран так гордился своей ролью «миротворца» между Азербайджаном и Арменией, что свою политику в данном вопросе даже внес в учебники дипломатии. Благополучно умалчивая о том, каким странным было это «миротворчество». Много говорилось о том, что оккупированные Арменией территории являются «землей Ислама», декларировалась поддержка Азербайджана – но на самом деле товарооборот с Арменией постепенно нарастал, стороны уверяли друг друга в вечной дружбе. А еще Иран, когда предоставлялась возможность, помогал Еревану получать вооружения.