Папа Франциск поддержал поставку оружия Украине

Отправка вооружения в Украину может быть «морально допустима», когда речь идет о защите собственной страны, заявил Папа Римский Франциск, передает Reuters.

«Это политическое решение, которое может быть принято с моральной точки зрения, на условии моральности, этих условий много и о них можно говорить. Но [оно] аморальное, если есть намерение спровоцировать еще большую войну, продавать оружие или избавляться от оружия, которое больше не нужно... Защищаться законно. Есть выражение «любовь к родине»: если не защищаешь что-то, значит ты это не любишь, а если защищаешь, значит любишь», - сказал понтифик.

Также он посоветовал государствам больше размышлять над причинами конфликтов. «Все говорят о мире, на протяжении 70 лет в ООН говорят о мире, но в этот момент сколько идет войн?», - спросил Франциск.

Он добавил, что «производство оружия - это согласие на убийство», а «если не производить в течение года оружие, то можно решить проблему голода».