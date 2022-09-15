Российские военные в Херсонской области остались без еды и воды

Подразделения из России, которые до сих пор находятся на захваченных территориях Херсонской области Украины, отрезаны от налаженной поставки пищи и питьевой воды, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, говорится в сообщении, командование десантно-штурмового подразделения, расположенного неподалеку от Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами. Отмечается, что местное население отказывается обеспечивать российских солдат продовольствием даже под принуждением. Пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется исключительно ночью угнанным гражданским автотранспортом.

Вместе с тем ряд подразделений российской армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра на угнанных моторных лодках, утверждает украинская разведка.

Украинская разведка зафиксировала появление нескольких групп безоружных российских военнослужащих по 10-20 человек вблизи места паромной переправы через Днепр. Сообщается, что они отказались участвовать в боевых действиях, в результате чего командиры сняли их со снабжения, изъяли оружие и отпустили, указывается в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.