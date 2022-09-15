Центробанк Азербайджана не изменил учетную ставку

“С прошлого заседания ЦБА, посвященного денежно-кредитной политике, существенных изменений в фактической инфляции не произошло. Прогноз о том, что к концу года инфляция будет ниже текущего уровня, остается в силе с учетом последствий снижения мировых цен на продовольствие и показателей, характеризующих снабженческо-логистические затраты в последние месяцы. Прогноз инфляции на 2023 год также снижен”, - говорится в сообщении ЦБА.

Банк подчеркивает, что монетарные факторы продолжают оказывать понижающее давление на инфляцию. При этом ЦБ указывает, что ситуация на валютном рынке стабильная вследствие профицита платежного баланса. Исходя из этого, банк на валютном рынке осуществляет лишь операции по покупке инвалюты. Кроме того, номинальный эффективный курс маната продолжает укрепляться, что является фактором, сдерживающим инфляцию.

Следующее заседание ЦБ по учетной ставке состоится 28 октября.