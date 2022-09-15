Всемирный банк предупреждает о глобальной рецессии

Мир может столкнуться с глобальной рецессией на фоне одновременного повышения учетных ставок центробанками многих стран для борьбы с постоянной инфляцией, предупредил Всемирный банк. Об этом пишет британское издание The Guardian.

«Три крупнейшие экономики - США, Китай и Еврозона - резко замедлились, и даже «умеренный удар по мировой экономике в течение следующего года может спровоцировать ее рецессию», - говорится в отчете банка.

В документе также отмечается, что мировая экономика сейчас находится в самом резком замедлении после посткризисного восстановления с 1970 года, а доверие потребителей снизилось более резко, чем в преддверии предыдущих глобальных рецессий.

«Глобальный рост экономики резко замедляется, и вероятно дальнейшее замедление по мере того, как все больше стран столкнутся с рецессией», - заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, добавив, что он обеспокоен сохранением этих тенденций с разрушительными последствиями для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.

В отчете утверждается, что глобальная тенденция на повышение процентных ставок, скорее всего, продолжится и в следующем году, но этого окажется недостаточно, чтобы снизить инфляцию до допандемийного уровня.

По мнению Малпасса, на этом фоне мировым политикам следует переключить свое внимание с сокращения потребления на увеличение производства, включая усилия по привлечению дополнительных инвестиций и повышению производительности.