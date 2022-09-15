Как получить студенческий кредит на обучение: Таир Халафов вносит ясность

О том, кому полагается образовательный студенческий кредит, что необходимо сделать, чтобы не получить отказ, и какие существуют типы студенческих кредитов в Азербайджане, рассказал заместитель председателя правления Образовательного студенческого кредитного Фонда Таир Халафов.

В Азербайджане продолжается регистрация на получение образовательного студенческого кредита на осеннюю сессию 2022-2023 учебного года. На сегодняшний день около 4000 студентов обратилось в Фонд за получением образовательного студенческого кредита, 313 из них получили отказ, 1436 студентам был выдан кредит, остальные заявки находятся на этапе рассмотрения.

- Самый главный вопрос, который интересует всех студентов: кто может получить образовательный студенческий кредит?

- Образовательный студенческий кредит могут получить только граждане Азербайджана, получающие очное образование на платной основе на уровне бакалавриата, магистратуры в государственных и частных вузах, функционирующих в стране в соответствии с требованиями законодательства, а также студенты, получающие среднее специальное образование и высшее техническое профессиональное образование, не имеющие академическую задолженность за последний семеcтр.

- Какие существуют типы студенческих образовательных кредитов?

- Фонд выдает два типа студенческих кредитов – социальный и стандартный. Социальным кредитом могут воспользоваться студенты из малоимущих семей, такие кредиты выдаются на льготных условиях. Они полагаются членам семей, получающих адресную соцпомощь, лицам с третьей группой инвалидности, тем, кто имеет безработных родителей, или родителей пенсионеров по возрасту и т.д. Cтуденты же, которые не имеют права на получение социального кредита, могут получить стандартный кредит.

- Расскажите подробнее, какие льготы предусмотрены для образовательных кредитов, выдаваемых студентам...

- В зависимости от результатов успеваемости студента применяются льготы в начислении процентов и погашении кредита. Студентам, набравшим общий средний показатель успеваемости 71 балл и выше по социальным кредитам и 91 балл и выше по стандартным кредитам проценты по траншу, взятому за семестр, не начисляются. Студенты, набравшие общий средний показатель успеваемости 91 балл и выше за все семестры в течение нормативного периода обучения, освобождаются как от начисленных процентов, так и от определенной части уплаты долга. В категории социальных кредитов им прощается 50% задолженности, а в категории стандартных кредитов - 25%.

- В чем разница между образовательным студенческим кредитом от других банковских кредитов?

- Образовательный студенческий кредит отличается от других банковских кредитов тем, что мы не требуем поручителей или залог. Еще одно из важных отличий состоит в том, что студент получает образовательный кредит под 2 или 6 процентов и начинает выплачивать его только через 2 года после окончания учебы. Срок погашения кредита рассчитан на 10 лет.

Однако к студенческому кредиту, выделяемому со стороны Фонда, добавляется страховой взнос в размере 2,5 процента. Задолженность по кредиту закрывается в случае смерти или нетрудоспособности студента. Важно отметить, что деньги не выдаются на руки студентам, а перечисляются непосредственно в вуз.

- Что студенты должны сделать в первую очередь, чтобы получить образовательный кредит?

- Чтобы получить студенческий образовательный кредит, студент должен заверить в нотариальном порядке свое согласие на заключение кредитного договора с Фондом. Для этого он либо обращается в любую нотариальную контору, либо, если студенту уже исполнилось 18 лет, может воспользоваться мобильным приложением Mobil Notariat. Если студенту на момент получения кредита еще не исполнилось 18 лет, то за него должны заверить согласие или родители, или его опекун. После получения номера нотариального заявления студент должен войти в портал https://e-ttkf.edu.az/ и пройти регистрацию.

- Напоследок расскажите, как Фонд завершил прошедший год и сколько студенческих кредитов было выдано за 2021-2022 учебный год?

- За 2021-2022 учебный год в Фонд поступило более 10 тысяч обращений. Из них только 7962 заявок были полностью завершены, а остальные 2635 были зарегистрированы как незавершенные.

В целом, в течение 2021-2022 учебного года 6815 человек получили кредиты на образование, а 1147 человек получили отказ. Из оформленных кредитов 37% пришлось на социальные, а 63% - на стандартные. Среди лиц, получивших образовательный кредит, студенты женского пола составляли 55,6%, мужского - 44,4%. Баку, Ленкорань-Астаринский и Карабахский экономические зоны вошли в тройку лидеров с 1484, 816 и 551 студентов соответственно.

В течение этого периода общая сумма оформленных студенческих кредитов составила почти 6 миллионов манатов. Из них 2,4 миллиона манатов пришлось на социальные кредиты, а 3,6 миллиона манатов на стандартные. В пятерку лидеров учебных заведений, получивших оплаты за обучение за счет образовательных кредитов, вошли Азербайджанский государственный экономический университет, Гянджинский государственный университет, Бакинский государственный университет, Азербайджанский технический университет и Ленкоранский государственный университет.

91% образовательных кредитов выдано студентам, обучающимся на азербайджанском, 4,7% - на русском и 4,3% - на английском языках. Студенты, обучающиеся по специальностям управление бизнеса, преподавание истории, преподавание Азербайджанского языка и литературы, экономика и маркетинг, составили более 25% от общего числа получивших образовательные кредиты.