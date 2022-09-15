Синоптики о погоде в Баку

Обнародован прогноз погоды на завтра. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21° тепла, днем 25-29° тепла, в Баку ночью 18-20° тепла, днем 26-28° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в высокогорных районах возможны кратковременные дожди. Туман ночью и утром. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 16-21° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.