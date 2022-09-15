Госдеп решил не отвечать на заявления Москвы

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон предоставляет Украине только те системы вооружения, которые ей необходимы для защиты своей территории.

Как сообщают украинские СМИ, это сообщение прозвучало на фоне заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу возможных поставок Украине ракетных систем большой дальности.

"Я не буду отвечать на заявления России, но могу подчеркнуть, что все, что мы предоставляли украинским партнерам, имеет своей целью только обеспечение ими возможности защиты своей территории", - отметил американский чиновник.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что украинская сторона запросила от США ракетную систему дальнего радиуса действия ATACMS, которую Вашингтон пока отказывается предоставить. Отказ связан с опасением, что Украина может использовать ее для нанесения ударов по российской территории и втянуть Запад в вооруженный конфликт.