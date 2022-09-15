В Херсоне гремят взрывы видео
В захваченном Россией украинском городе Херсон произошли взрывы, сообщает телеканал «Суспильне», ссылаясь на своего корреспондента.
По данным телеканала, у здания апелляционного суда, расположенного возле областной администрации, виден дым.
Российские СМИ пишут, что Херсон подвергся ракетному удару, а «рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет». Назначенные россиянами власти региона заявили, что ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области. «Удар пришелся прямо в здание администрации», - сказал заместитель главы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов.