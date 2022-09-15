НАТО о контрнаступлении Украины: это не начало конца войны

Контрнаступление украинских войск не означает начало конца войны, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он сказал в эфире ВВС.

"Конечно, чрезвычайно отрадно видеть, что ВСУ смогли отбить территорию, а также нанести удары в тылу российских войск. В то же время мы должны понимать, что это не начало конца войны, мы должны быть готовы к долгому пути", - сказал он.

А в интервью Foreign Policy Столтенберг заявил, что успехи на фронте обнадеживают и поднимают боевой дух по всей Украине. Он отметил в этих успехах и роль НАТО. "Конечно, эти успехи обусловлены не только их собственным мужеством, но и тем фактом, что союзники и партнеры НАТО в течение нескольких месяцев оказывали беспрецедентную поддержку в виде боеприпасов, оружия и различных средств. Теперь это каждый день меняет ситуацию на поле боя", - заявил Столтенберг.

Он также напомнил, что война не закончена, РФ контролирует 20% территории Украины и обладает значительной военной мощью.