Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:26

Из многих встреч, происшедших на форуме ШОС в Узбекистане, внимание американских аналитиков привлекло, прежде всего, рандеву Владимира Путина и Си Цзиньпина. В сообщениях об этой встрече многие увидели нечто неожиданное. А именно то, что Путин признал у Китая наличие «вопросов и обеспокоенности» по поводу российских военных действий в Украине. «Эта обеспокоенность Китая ни для кого не была секретом, - отметил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. - Однако поразительным было то, что ее открыто признал именно Путин».

Разумеется, это признание не означает разрыва между Москвой и Пекином. Китай продолжает покупать, хотя и с большим дисконтом, российские нефть и газ и только наращивает экспорт северному соседу своих продуктов. Как сообщает The Washington Post, объем торговли между двумя странами за восемь месяцев этого года увеличился на 31 процент. Си заявил в Узбекистане, что «Китай готов работать с Россией в выполнении ответственности великих государств и играть лидирующую роль в поддержании стабильности и позитивной энергии в этом подверженном хаосу мире». Однако, как отмечают западные эксперты, этот язык заметно отличается от былых выражений в почитании «безграничной дружбы». В частности, от тех признаний, которыми два лидера обменивались на Зимних Олимпийских играх в Пекине еще в начале февраля. Теперь, оказывается, пишет Bloomberg, что у этой «братской дружбы» оказались вполне ясно очерченные границы. Оба - и Путин, и Си сейчас переживают непростые времена. Российский лидер терпит одну за другой военные неудачи в Украине. Си сталкивается с серьезными вызовами внутри страны в связи с замедлением темпов китайской экономики, кризисом на рынке недвижимости и недовольством населения политикой «нулевого ковида», которая, по сути, заперла миллионы людей на долгое время в своих квартирах.

К тому же в октябре грядет высший партийный форум, и Си будет стараться избраться на третий срок, хотя эта победа ему отнюдь не гарантирована. И, возможно, по этой причине китайский лидер впервые за почти три года выбрался за границу - ему нужно было показать собственным гражданам и всему миру, что он вернулся на глобальную сцену в качестве важного игрока. Также и Путину было жизненно важно продемонстрировать, что Россия не оказалась в изоляции и ему продолжают подавать руку лидеры других государств.