Трещина между Россией и Китаем. Си отворачивается от Путина наша корреспонденция
Из многих встреч, происшедших на форуме ШОС в Узбекистане, внимание американских аналитиков привлекло, прежде всего, рандеву Владимира Путина и Си Цзиньпина. В сообщениях об этой встрече многие увидели нечто неожиданное. А именно то, что Путин признал у Китая наличие «вопросов и обеспокоенности» по поводу российских военных действий в Украине.
«Эта обеспокоенность Китая ни для кого не была секретом, - отметил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. - Однако поразительным было то, что ее открыто признал именно Путин».
Разумеется, это признание не означает разрыва между Москвой и Пекином. Китай продолжает покупать, хотя и с большим дисконтом, российские нефть и газ и только наращивает экспорт северному соседу своих продуктов. Как сообщает The Washington Post, объем торговли между двумя странами за восемь месяцев этого года увеличился на 31 процент.
Си заявил в Узбекистане, что «Китай готов работать с Россией в выполнении ответственности великих государств и играть лидирующую роль в поддержании стабильности и позитивной энергии в этом подверженном хаосу мире». Однако, как отмечают западные эксперты, этот язык заметно отличается от былых выражений в почитании «безграничной дружбы». В частности, от тех признаний, которыми два лидера обменивались на Зимних Олимпийских играх в Пекине еще в начале февраля. Теперь, оказывается, пишет Bloomberg, что у этой «братской дружбы» оказались вполне ясно очерченные границы.
Оба - и Путин, и Си сейчас переживают непростые времена. Российский лидер терпит одну за другой военные неудачи в Украине. Си сталкивается с серьезными вызовами внутри страны в связи с замедлением темпов китайской экономики, кризисом на рынке недвижимости и недовольством населения политикой «нулевого ковида», которая, по сути, заперла миллионы людей на долгое время в своих квартирах.
К тому же в октябре грядет высший партийный форум, и Си будет стараться избраться на третий срок, хотя эта победа ему отнюдь не гарантирована.
И, возможно, по этой причине китайский лидер впервые за почти три года выбрался за границу - ему нужно было показать собственным гражданам и всему миру, что он вернулся на глобальную сцену в качестве важного игрока.
Также и Путину было жизненно важно продемонстрировать, что Россия не оказалась в изоляции и ему продолжают подавать руку лидеры других государств.
Но что же осталось кроме общих, в этот раз сухих, не окрашенных эмоционально фраз, от встречи между двумя комрадами? По мнению Сергея Радченко, профессора влиятельного американского Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Си Цзиньпин ни разу не произнес слово «война» применительно к Украине, и своими словами об «ответственности великих держав» он лишь «телеграфировал России о том, что та не ведет себя как эта самая великая держава». Нечто подобное, хотя и не в такой резкой форме признают и китайские эксперты. Как говорит Ши Инхонг, преподаватель международных отношений в Renmin University, «Си Цзиньпин выступил на саммите с самыми осторожными и неброскими за многие годы заявлениями о стратегических отношениях между двумя странами».
В этом проявилось определенное противоречие между традиционной идеологической линией Пекина и его политикой суверенитета и территориальной целостности стран. Китайский руководитель отнюдь не приветствует российские военные действия в Украине, которые, помимо всего, вносят хаос на глобальных энергетическом и продовольственном рынках и никак не способствуют китайскому экономическому росту.
Однако критиковать еще больше политику Москвы Си не может из-за стабильно высокого уровня торговли и из-за того, что в случае открытого конфликта с Тайванем Пекин сможет положиться на помощь, моральную, конечно, со стороны Путина.
Но новая встреча между двумя лидерами с ее призывами к ответственности в очередной раз показала, что Китай не собирается предоставлять России никакой военной помощи в ее действиях в Украине. А это, по сути, самое главное, чего добивались США. Но в Вашингтоне хотят большего. «Весь мир должен объединиться против того, что делает Путин, - заявил представитель Белого дома Джон Кирби. - Сейчас не время поддерживать с ним политику «бизнес как обычно».