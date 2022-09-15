Норвегию обвиняют в попытке нажиться на войне в Украине

«Война в Украине не является веской причиной для повышения цен на газ. Мы полагаем, что Норвегия недальновидна и слишком эгоистична. Мы получаем гигантские прибыли, но вопрос в том, принадлежат ли эти деньги нам, если самой очевидной причиной такого роста цен и этого дополнительного дохода является бедствие, постигшее украинский народ?», - сказал Ханссон, которого цитирует издание Politico.

Депутат от норвежской оппозиционной партии Расмус Ханссон обвинил власти страны в злоупотреблении своим положением крупнейшего экспортера газа для ЕС на фоне нежелания властей страны снижать экспортные цены на голубое топливо.

Депутат желает, чтобы дополнительные деньги пошли в фонд солидарности, который будет использован для восстановления Украины после войны. По его мнению, эксперты должны установить «нормальную» цену на экспортный норвежский газ, а все доходы сверх этой суммы необходимо направлять на помощь Украине.

Вместе с тем Ханссон считает, что ему будет трудно добиться поддержки своей идеи в норвежском парламенте, где его партия, имеющая только три из 169 мест, встретила сопротивление как со стороны правительства, так и других оппозиционных партий.

Между тем в среду президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обсуждает с Норвегией создание «целевой группы», чтобы выяснить, «как мы можем разумным образом снизить цену на газ». С ней солидарен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявивший ранее в этом году, что Норвегия должна поделиться «гигантской» прибылью, которую она получила в результате повышения цен на нефть и газ.

Тем не менее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре неоднократно заявлял, что не поддержит идею введения потолка цен на экспорт норвежского газа.

Осло ожидает около 94 млрд евро чистого дохода от своей нефтяной промышленности в этом году, что примерно на 65 миллиардов евро больше, чем в прошлом году. Суверенный фонд Норвегии, который управляет нефтяными доходами страны, имеет текущую стоимость около 1,2 триллиона евро, или около 250 000 евро на одного гражданина. Правительство Норвегии планирует выделить около 1 миллиарда евро в рамках схемы, которая будет покрывать 90 процентов счетов за электроэнергию домохозяйств в случае, если оптовые цены превышают установленный уровень.