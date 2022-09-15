«Азербайджан предложил Армении заключение мирного договора, основанного на пяти принципах, подразумевающих взаимное признание суверенитета и территориальной целостности». Об этом в ходе своего выступления на саммите ШОС заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев отметил, что необходимо начать работу над мирным соглашением без предварительных условий.

«К сожалению, 13 сентября Армения совершила широкомасштабную военную провокацию в районе государственной границы с Азербайджаном. Вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли эту провокацию. Это является большим ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами. Вся ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Вызывает беспокойство неэффективность некоторых ведущих международных организаций. В этой связи хотел бы отметить четыре резолюции Совбеза ООН от 1993 года, требовавших вывода Вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Хотя некоторые резолюции Совбеза ООН выполняются в течение нескольких дней, резолюции, принятые в отношении нашей ситуации, оставались невыполненными в течение 27 лет. Азербайджан сам урегулировал карабахский конфликт военно-политическим путем и обеспечил выполнение вышеуказанных резолюций ООН», - сказал президент.